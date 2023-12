Napoli, Osimhen vola a Marrakech per alcune ore: l'appuntamento che lo attende

Victor Osimhen vola in Marocco per alcune ore. L'attaccante del Napoli è partito alla volta di Marrakech per partecipare alla cerimonia di consegna del Pallone d'Oro africano, per la cui vittoria l'azzurro è in lizza con Salah e Hakimi.

Il centravanti nigeriano - rende noto il club partenopeo - rientrerà in Italia in tarda serata e prenderà parte regolarmente alla seduta di allenamento di martedì mattina che precederà il match serale di Champions League contro il Braga al Maradona.

Per quanto riguarda le ultime da Castel Volturno, Cajuste e Kvaratskhelia hanno svolto l'intera seduta in gruppo e sono, dunque, recuperati per la sfida contro i portoghesi. Mario Rui, invece, ha fatto allenamento personalizzato in campo, mentre Olivera ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra.