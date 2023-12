Victor Osimhen vince il Pallone d'Oro africano 2023: l'annuncio ufficiale | VIDEO

Victor Osimhen è il Pallone d'Oro africano 2023. Il centravanti del Napoli si è aggiudicato il riconoscimento battendo Salah e Hakimi.

L'attaccante nigeriano, che ha ritirato il premio a Marrakech, rienterà dopo la cerimonia in Italia per essere regolarmente a disposizione di Walter Mazzarri nella decisiva sfida di Champions League contro lo Sporting Braga.

Ladies & gentlemen, here's your 2023 Men's Player of the Year. ✌️@victorosimhen9 🦅#CAFAwards2023 pic.twitter.com/YMRmvbxYCG