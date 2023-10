Osimhen non esulta dopo il gol, tifosi furiosi: "Te ne pentirai"

Victor Osimhen non è partito titolare nel match Lecce-Napoli, ma è riuscito comunque a lasciare il segno con una rete. Felicissimi i tifosi di aver ritrovato il bomber azzurro, anche se non risparmiano pesanti critiche allo stesso. I tifosi, infatti, non "perdonano" ad Osimhen il fatto di non esultare: è successo contro l'Udinese e poi anche in Puglia. L'attaccante sembra turbato, anche se in campo sta dando tutto per la maglia azzurra.

Il suo atteggiamento, come detto, non è passato inosservato e sono stati tanti i commenti negativi comparsi anche sui social. Un commento - anche se è apparso più un consiglio che una critica - è arrivato anche dall'ex attaccante del Napoli, Roberto "Pampa" Sosa. L'ex azzurro su Twitter ha scritto: "Tra sei mesi, un anno o tre andrai via, perché il calcio è così, ma quando sarai lontano capirai veramente e forse te ne pentirai delle partite in cui hai segnato e non esultato, i tifosi del Napoli, come quelli del Gimnasia o Boca Jrs scelti da Diego sono meravigliosi".