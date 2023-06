Osimhen porta la Nigeria in Coppa d'Africa: doppietta per l'attaccante azzurro

Victor Osimhen non si ferma mai, neanche in nazionale. Il centravanti del Napoli è stato il grande protagonista di Sierra Leone-Nigeria, vinta dagli ospiti per 3-2.

L'attaccante azzurro ha siglato una doppietta, trascinando i suoi alla Coppa d'Africa, che si giocherà in Costa d'Avorio nel prossimo mese di gennaio.