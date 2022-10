Napoli, Osimhen assente all'allenamento per questioni familiari: svelato il motivo

Victor Osimhen era assente alla seduta di allenamento del giovedì per questioni familiari, come reso noto nel report quotidiano dal Napoli.

L'attaccante nigeriano - secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport - ha goduto di una giornata libera concessa dalla società per andare ad assistere alla nascita della sua prima figlia.

Una bella notizia personale, dunque, per il centravanti azzurro, che scalpita per il rientro in campo dopo l'infortunio rimediato nel match contro il Liverpool.