Osimhen positivo, multa salatissima dopo la diffusione delle immagini della festa

Sarebbe di 250 mila euro la maxi multa comminata ai danni di Victor Osimhen, positivo al Covid, dalla Ssc Napoli, dopo la festa senza mascherine a distanziamenti immortalata in alcuni video diffusi sui social in un party a sorpresa all'estero per il suo compleanno. A rendere noto l'ammontare della sanzione è il sito scorenigeria.

La festa- riferisce 'Score Nigeria' - non sarebbe piaciuto nè a Gennaro Gattuso e nè alla società. Osimhen non potrà proseguire le terapie dopo la lussazione alla spalla e dovrà anche restare in isolamento a Napoli, nell'auspicio che la sua positività al Coronavirus duri meno tempo possibile, sia per la sua salute che per il bene del team che da troppo tempo deve fare a meno dell'ex Lille.