Osimhen svela il suo colloquio con Mourinho durante Roma-Napoli: l'intervista | VIDEO

Victor Osimhen svela il contenuto del suo colloquio a bordo campo con Josè Mourinho durante Roma-Napoli. L'attaccante azzurro ha parlato dell'episodio in un'intervista rilasciata al portale nigeriano Soccernet.

“Dopo che qualcuno mi ha calpestato il polso e si è sbucciato, Mourinho è venuto da me e mi ha detto: 'Bel gol, ma non farlo. Non provare a tuffarti. Continua così; sei sulla strada giusta'. Gli ho detto che non faccio simulazioni, sono stato spinto e gli ho mostrato la mia mano, e lui ha detto: 'Vai avanti'”.