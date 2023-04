Napoli, Osimhen in campo anche nel giorno di riposo: l'attaccante tenta il recupero per il Milan

Victor Osimhen non demorde e non perde di vista l'obiettivo di essere in campo mercoledì sera allo stadio Meazza per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan.

L'attaccante nigeriano si è allenato da solo a Castel Volturno anche nel giorno di riposo concesso da Spalletti alla squadra, come testimoniato da una storia condivisa su Instagram dal calciatore nella mattinata di domenica.

Osimhen, nella giornata di sabato, aveva svolto lavoro individuale in palestra. La foto pubblicata domenica sui social dall'ex Lille, invece, lo vede sul terreno verde con tanto di scarpette calzate. "Dio è il più grande", scrive il centravanti del Napoli.

L'ottimismo di Spalletti

Nel post Lecce-Napoli, ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti si era mostrato fiducioso sul possibile recupero del suo bomber per la sfida contro i rossoneri: "Osimhen le vorrebbe giocare tutte, anche quando è in macchina vorrebbe entrare in campo, però ci sono delle situazioni che vanno valutate bene e i medici secondo me hanno attuato la soluzione corretta, perché avrebbe rischiato di rimanere parecchio fuori. Ora deve iniziare a fare un po' di attività vera, perché finora ha fatto solo un po' di corsa blanda. Diventa difficile senza di lui, perché ha una profondità, strappi, tutto pericoloso per gli avversari e più facile per noi. Abbiamo fiducia di recuperarlo".

Con Simeone, che verrà sottoposto ad esami strumentali nei prossimi giorni, praticamente fuori causa, in caso di forfait del nigeriano il tecnico azzurro avrebbe a disposizione per il match di San Siro Giacomo Raspadori o potrebbe pensare anche ad una soluzione che prevederebbe l'impiego di Lozano nelle vesti di centravanti per dare più profondità, imprevedibilità e velocità all'attacco.