Drogba rivela: "Ho inviato un messaggio ad Osimhen"

Didier Drogba è uno degli idoli e soprattutto un modello in campo per Victor Osimhen. Il centravanti del Napoli non ha mai nascosto tutta la sua ammirazione per l'ex centravanti del Chelsea.

Ai microfoni di Canal Plus, l'ivoriano ha rivelato un retroscena sul calciatore azzurro: “Ho visto che mi ha descritto come il suo modello. Non ci siamo mai incontrati, ma un giorno gli ho mandato un messaggio dopo una grande prestazione. Mi sono congratulato con lui e gli ho detto di continuare sulla stessa linea", le parole di Drogba riportate da Afriquesports.