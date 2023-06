L'ex interista Martins consiglia il connazionale Osimhen: "Resta al Napoli almeno un'altra stagione"

Obafemi Martins, ex attaccante di Inter, Newcastle, Wolfsburg, Rubin e della Nigeria, consiglia il connazionale Victor Osimhen sul suo futuro.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Brila FM, 'Oba Oba' ha parlato del possibile approdo del centravanti azzurro in un club come Psg o 'big' inglesi: “Dipende dal club in cui andrà. Ma non voglio che vada in un club dove farà fatica. Ha bisogno di mantenere lo slancio. Per peccare di prudenza, gli suggerirei di rimanere al Napoli almeno per un'altra stagione".