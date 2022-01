Osimhen litiga via Twitter con un tifoso della Juve: "Tuo padre..."

Victor Osimhen e il politically correct, oramai l'abbiamo capito, non vanno particolarmente d'accordo. Il centravanti nigeriano del Napoli (23 anni compiuti due settimane fa) si è segnalato ancora una volta per un uso quantomeno spregiudicato dei social network.

Stavolta l'ha fatto rispondendo a tono (per modo di dire: è passato direttamente agli insulti) ad un tifoso algerino della Juventus che lo aveva preso in giro proprio per come usa il suo account Twitter.

Tale '3La2WJ' aveva scritto al calciatore “So Napoli spent 80m € for a Twitter account Admin” (“Quindi il Napoli ha speso 80 milioni per l'amministratore di un account Twitter...”). Osimhen gli ha risposto così: “Lol just like your father wasted his sperm giving birth to an a$$hole like you” (“Ahah, proprio come tuo padre ha sprecato il suo sperma facendo nascere uno str***o come te”).