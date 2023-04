Osimhen: "In Champions voglio esserci. Mai avuto tanto amore come a Napoli"

"Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma sono convinto che col Milan in Champions ci sarò". Così Victor Osimhen ha parlato al Tg5 dell'infortunio che lo terrà fuori almeno per le prossime due partite.

"L'amore della gente di Napoli è travolgente, non ho mai avuto tanto amore. Non vedo l'ora di festeggiare con i tifosi lo scudetto, allo stadio e per le strade della città. Tutti siamo felici e stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Quando è iniziata la stagione in pochi credevano in noi. Siamo vicini all'obiettivo e non vediamo l'ora che il nostro sogno diventi realtà", ha aggiunto Osimhen.