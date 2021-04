Victor Osimhen suona la carica in vista del rush finale che attende il Napoli in campionato per strappare un posto nella prossima edizione della Champions League.

"Nove finali alla fine. Dai ragazzi", scrive l'attaccante azzurro sul suo profilo ufficiale Instagram, accompagnata dall'immagine di un duello di gioco tra lui e lo juventino Chiellini.