Tegola Napoli, infortunio per Osimhen: gli accertamenti evidenziano una lesione

Brutta tegola per il Napoli in vista della ripresa del campionato. Luciano Spalletti perde Victor Osimhen per la sfida contro il Milan.

Il centravanti azzurro, al rientro al rientro dagli impegni con la sua nazionale, ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro. Il nigeriano è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni - fa sapere il club partenopeo - saranno valutate la prossima settimana.

Contro i rossoneri, dunque, al centro dell'attacco ci sarà Giovanni Simeone. Tornerà a disposizione anche Giacomo Raspadori, rimasto ai box per circa un mese e mezzo per un infortunio alla coscia e ora completamente ristabilito.

Intanto anche Anguissa è rientrato a Castel Volturno dall’impegno con il Camerun e ha svolto l’intera seduta in gruppo. Buone notizie da Demme che ha svolto l’intera sessione in gruppo, mentre Bereszynski ha effettuato lavoro personalizzato in campo.