Napoli, la 'dea bendata' non è azzurra: nuovo infortunio per Osimhen in allenamento

Non è di certo un periodo fortunato per il Napoli. Nella giornata in cui Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia avevano svolto parte del lavoro in gruppo, sul capo di Rudi Garcia piove una nuova tegola.

Victor Osimhen, già assente nei match amichevoli contro Girona e Augsburg per contrattempi fisici, si è infatti infortunato nel corso della seduta di allenamento mattutina del martedì ed è stato costretto a lasciare in anticipo il terreno di gioco rispetto ai compagni.

Il club partenopeo - attraverso il proprio sito ufficiale - rende noto che l'attaccante nigeriano ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Una notizia non positiva a soli 11 giorni dall'esordio in campionato contro il Frosinone.

Per quanto riguarda Anguissa, invece, il centrocampista camerunense ha svolto terapie.