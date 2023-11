Napoli, Osimhen torna in campo a Castel Volturno: le ultime sul centravanti

Victor Osimhen è tornato ad allenarsi sul campo a Castel Volturno dopo essere rientrato dalla Nigeria nella giornata di mercoledì. L'attaccante, che ha assistito in tribuna accanto al suo procuratore il match tra il Napoli e l'Union Berlino in tribuna, ha svolto nel corso della seduta del giovedì terapie e lavoro personalizzato in palestra.

Garcia al termine del match di Champions League ha parlato dell'obiettivo di riavere a disposizione il centravanti contro l'Atalanta alla ripresa del campionato dopo la sosta.

Anche il ds azzurro Mauro Meluso, ai microfoni di Sportmediaset, ha fatto il punto della situazione sull'attaccante: "Su Osimhen le valutazioni le faranno i medici. Farà degli esami strumentali, seguirà la riabilitazione giusta per questo infortunio che ha avuto e che prevedeva uno stop di 5-6 settimane. Vedremo cosa diranno i medici, ma la nostra struttura sanitaria di alto livello cercherà di metterlo in campo il prima possibile".