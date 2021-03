Napoli, Osimhen scatenato in nazionale: l'azzurro uomo del match con la Nigeria

Victor Osimhen è stato il grande protagonista di Nigeria-Lesotho, match valevole per le qualificazioni alla Coppa d'Africa vinto dai nigeriani per 3-0.

Il centravanti del Napoli, rimasto in campo per 74 minuti, è andato a segno nella prima frazione e nella ripresa ha fornito un assist ad un compagno.

L'attaccante azzurro è stato anche votato come 'man of the match' dell'incontro.