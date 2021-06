L'attaccante azzurro è tornato in patria per le vacanze

Grande festa per Victor Osimhen in Nigeria. L'attaccante del Napoli è tornato in patria per le vacanze, dove è stato accolto con grande entusiasmo e da tanti giovani con la maglia azzurra, come testimoniano le immagini pubblicate dal calciatore in alcune stories sul suo profilo ufficiale Instagram.