Osimhen sul tetto del bus azzurro a festeggiare: il 9 azzurro pazzo di gioia | VIDEO

Festeggiamenti fino a tarda notte per i giocatori del Napoli di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Torino sponda Juve, partita che nei fatti consegna il titolo 2022/23 ai colori azzurri dopo 33 anni. I calciatori si sono goduti l'enorme entusiasmo dei tifosi azzurri, che hanno letteralmente invaso la zona dell'aeroporto di Capodichino per poi accompagnare - in una carovana di mezzi a due ruote - il bus dei Campioni.

Tra i più festeggiati e i più presi dalla festa il mattatore dell'attacco napoletano, quel Victor Osimhen saldamente in testa alla classifica dei capocannonieri che ha condiviso i momenti salienti attraverso le sue Instagram Stories che qui vi riproponiamo.