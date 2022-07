Napoli, Osimhen è già in clima campionato: Spalletti lo espelle per proteste durante la partitella

Victor Osimhen è già in clima campionato. L'attaccante nigeriano nel corso dell'allenamento pomeridiano domenicale allo stadio Patini di Castel di Sangro, nonostante si trattasse solo di una semplice partitella, ha già mostrato gli artigli e la cattiveria agonistica di un match ufficiale.

Dopo un fallo subito dal compagno di squadra Ostigard, infatti, il centravanti ha protestato in maniera vibrante e prolungata, tanto che Luciano Spalletti lo ha spedito in anticipo negli spogliatoi, allontanandolo dal terreno di gioco e richiamando in campo Ambrosino al suo posto.