Nazionali, la Nigeria sostituisce Osimhen nelle convocazioni

Victor Osimhen è stato sostituito dall'elenco dei convocati della Nigeria per i match contro Algeria e Tunisia. L'attaccante non si aggregherà alla sua rappresentativa vista la situazione in casa Napoli.

Al suo posto ci sarà Paul Onuachu.

🔊 ❗️❗️@victorosimhen9 has been excused from @NGSuperEagles’ games against Algeria and Tunisia. His replacement is Paul Onuachu. #Team9jaStrong #SoarSuperEagles pic.twitter.com/UGJnS6jLub