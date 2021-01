Non c'è pace per Osimhen: l'azzurro è positivo al Covid-19

Non ha finito il 2020 nel migliore dei modi, non essendo riuscito a recupare dall'infortunio rimediato in nazionale, e adesso non inizia bene neanche il 2021, Victor Osimhen.

L'attaccante nigeriano del Napoli, infatti, è riusltato positivo al Coronavirus.

Il ragazzo si è sottoposto a tampone rientrato dall'estero.

Questo il comunicato della Ssc Napoli: "La SscNapoli comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra".

📌 | La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra. pic.twitter.com/pOWSM9aYxU January 1, 2021

Così si allungano ulteriormente i tempi del suo recupero, proprio quando si pensava potesse tornare in campo per il 10 gennaio contro l'Udinese. Più probabile, a questo punto, un ulteriore mese di stop.