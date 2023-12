Emergenza Napoli: Lindstrom torna in gruppo, Lobotka no. Osimhen parte per la Coppa d'Africa

Il Napoli si è allenato questa mattina al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma venerdì allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A. Lindstrom si è allenato in gruppo, mentre Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Al termine dell'allenamento, Osimhen ha ottenuto un giorno di permesso per raggiungere la famiglia prima di partire per il ritiro della Nigeria. L'attaccante tornerà quindi in campo con gli azzurri solo dopo la Coppa d'Africa al via il 13 gennaio.