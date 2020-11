Gattuso tira un sospiro di sollievo: nulla di grave per Osimhen

Non dovrebbe essere particolarmente allarmante l'infortunio occorso ieri al centravanti del Napoli Victor Osimhen, nel corso della partita fra la sua nazionale, la Nigeria, e la Sierra Leone. Secondo quanto riportato dal cronista sportivo Gianluca Di Marzio, i primi accertamenti scongiurano la frattura al polso ma evidenziano una contusione al braccio. Non ci sarebbero traumi particolari alle articolazioni. Sospiro di sollievo, dunque, per il tecnico Gennaro Gattuso.