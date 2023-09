Osimhen, Gazzetta dello Sport: "Rinnovo distante, possibile l'addio a gennaio"

Sono ore particolari attorno a Victor Osimhen, dopo che nella tarda serata di martedì il suo procuratore, Roberto Calenda, aveva sollevato via social il caso del video pubblicato e poi rimosso dal profilo TikTok del Napoli sul rigore sbagliato a Bologna ritenuto dall'attaccante e dal suo entourage irrisorio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, con il rinnovo contrattuale che rischia di complicarsi ulteriormente, il centravanti nigeriano potrebbe anche lasciare gli azzurri già a gennaio: "Come la punta dell’iceberg la questione Osimhen-Napoli sul video postato e poi rimosso su Tik-tok dall’account ufficiale del club, nasconde un malessere più profondo. Perché come ha svelato alla Gazzetta il c.t. della Nigeria José Peseiro 'A inizio dell’estate Victor pensava di lasciare Napoli'. Poi i 'no' di Aurelio De Laurentiis prima al Psg e poi all’Al Hilal hanno di fatto convinto il centravanti a restare in maglia azzurra. Sia chiaro: il ragazzo a Napoli sta bene e fin quando resterà darà il massimo, però altre esperienze lo stimolano dopo aver vinto uno scudetto storico in Italia. Di certo l’addio di Spalletti e le incomprensioni con Garcia non aiutano. C’è un certo malessere di Victor che martedì sera, quando si è accorto del video pubblicato dal club sulla piattaforma cinese, si è molto arrabbiato pretendendo subito la rimozione. Dalla società si tende a minimizzare, si spiega la natura ironica di quel social e che non c’era alcuna intenzione di ferire il giocatore, il quale però ha subito parlato con Calenda che ha risposto con il post sull’ex Twitter ora 'X'", scrive il giornalista Maurizio Nicita sull'edizione on line della rosea.

"Con una minaccia di azione legale sulla vicenda da parte del procuratore verso il club, diventa anacronistico a questo punto parlare di rinnovo di contratto. In attesa di capire quali saranno gli scenari che si apriranno sul mercato di gennaio - e con il giocatore in scadenza fra poco più di un anno c’è il rischio che la quotazione si abbassi - la parola passa al campo", aggiunge Nicita.