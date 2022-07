Spettro Bayern Monaco per Osimhen: cosa farà De Laurentiis?

Il Bayern Monaco è davvero su Osimhen? Sono giorni che questa trattativa aleggia come uno spettro sull'ambiente azzurro, già depresso dalle partenze di Koulibaly, Mertens, Ospina e Insigne (oltre che dell'infortunato di lunghissimo corso Ghoulam).

Nelle ultime ore la notizia torna a rimbalzare sulle pagine dei quotidiani europei. I bavaresi hanno preso Manè dal Liverpool, possono contare su Muller, però è anche vero che hanno perso Lewandowski. E il profilo del nigeriano azzurro – bomber in crescita, veloce e al contempo forte fisicamente – è proprio quello che fa per loro.

Giuntoli nella conferenza stampa di lunedì scorso ha glissato sull'argomento: “Non abbiamo ricevuto notizie in tal senso”, sono state le sue parole a proposito di un interesse dei tedeschi. Che dal canto loro sembrano puntare Harry Kane: l'Ad dei bavaresi, Oliver Kahn, non ha nascosto l'interesse per quest'ultimo lasciando però così intendere che effettivamente il club resta a caccia di una punta. Che in seconda battuta potrebbe essere proprio Osimhen.

Insomma se l'offerta, importante, dovesse arrivare a Castel Volturno, non è da escludere che De Laurentiis possa davvero accettare e gettarsi – per sostituire il nigeriano – su una delle “occasioni” last minute che il mercato certamente offrirà.