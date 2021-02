Osimhen vince il Ballers Awards: l'azzurro eletto giocatore nigeriano dell'anno

Importante riconoscimento per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli ha vinto, infatti, il Ballers Awards 2020.

L'azzurro è stato premiato come calciatore ed attaccante nigeriano dell'anno.

I Ballers Awards sono un evento annuale in cui vengono premiati i calciatori nigeriani per le loro imprese nell'anno precedente.

Baller of the year goes to Victor Osimhen @victorosimhen9 #ballersawards pic.twitter.com/MDUEvmp7U8