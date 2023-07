Dimaro | Arrivati tutti i nazionali in ritiro: ci sono anche Osimhen e Kvaratskhelia

Il ritiro del Napoli a Dimaro si riempie ora dopo ora. La comitiva azzurra è ora diventata molto folta con l'arrivo in Val di Sole dei nazionali. Tra questi ci sono anche Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

In mattinata era arrivato capitan Di Lorenzo, a cui il pubblico presente sugli spalti del campo di Carciato ha riservato una vera e propria ovazione.

Per quanto riguarda le ultime dal terreno di gioco, Gaetano, Zedadka e Folorunsho hanno svolto lavoro in piscina, mentre Anguissa, Simeone e Lozano hanno svolto allenamento personalizzato in campo.