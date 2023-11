Osimhen si allena a parte in vista dell'Atalanta

Seduta di lavoro per il Napoli di Walter Mazzarri in vista della ripresa della Serie A quando i Campioni d'Italia affronteranno l'Atalanta. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra per poi spostarsi sul campo 3 dove ha svolto esercitazione tecnica e lavoro aerobico. Chiusura di sessione con esercitazioni al tiro.

Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestra. Demme ha svolto allenamento personalizzato in campo e parte della seduta in gruppo. Ora due giorni di riposo per il Napoli che riprenderà ad allenarsi lunedì.