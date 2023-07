Sky Sports Uk, dall'Arabia offerta monstre per Osimhen: le cifre

I rumors su Osimhen questa volta arrivano dall'Inghilterra. Secondo Sky Sports Uk il club arabo dell'Al Hilal – tra i protagonisti assoluti di questa estate di calciomercato - avrebbe offerto 140 milioni di euro al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per cedere il campione nigeriano.

Non solo. Gli inglesi parlano anche di un'offerta incredibile al calciatore, addirittura un ingaggio intorno ai 55 milioni di euro all'anno, più di 10 volte quanto non percepisca con l'attuale contratto.

L'Al Hilal è lo stesso club che aveva offerto 300 milioni di euro al Psg per Kylian Mbappé. Un affare che non si è concretizzato nonostante il nulla osta dei parigini per l'opposizione del calciatore.

Intanto ieri l'agente del 9 azzurro Roberto Calenda era a Castel di Sangro, dove gli azzurri sono in ritiro, per questioni legate a degli sponsor.