Osimhen, l'agente: "E' venuto qui per far parte della storia del Napoli. E' innamorato della città e della gente"

"Victor è innamorato della città e dei napoletani. Tutti sono molto gentili con lui e si sente già a casa. E' venuto qui per essere parte della storia del Napoli. Proverà a fare di più nella prossima stagione. Sta lavorando duro per migliorare giorno dopo giorno. E' pronto a lottare per diventare capocannoiniere nella prossima stagione". Così l'agente di Victor Osimhen, William D'Avila, ha parlato a Calcionapoli24Live del suo assistito.

D'Avila ha parlato anche del rapporto tra l'attaccante azzurro ed il tecnico Gattuso: "Victor stima molto il mister. E' davvero un ottimo allenatore. Se andasse via? E' il calcio, ma sarebbe un peccato".