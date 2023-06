Orsato: "Il Napoli ha vinto e quando una squadra vince, vuol dire che ha fatto un ottimo campionato"

"Il Napoli ha vinto e quando una squadra vince, vuol dire che ha fatto un ottimo campionato". A dirlo è stato l'arbitro Daniele Orsato, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli a margine della premiazione nell'ambito della 15° edizione di “Primati&Delizie”, la “Festa dello Sport a Gaeta”.

“Siamo contenti dal punto di vista arbitrale per la stagione appena conclusa, abbiamo fatto un ottimo campionato. Novità per la prossima stagione? Ci stiamo affinando e stiamo migliorando con il Var e le tecnologia e faremo sempre meglio. Trasparenza e comunicazione degli arbitri a fine partita? Sarà la strada che l’Associazione Italiana Arbitri ed il nostro presidente Pacifici percorrerà. Tempi e modi non li conosco, ma saranno comunicati per tempo”, ha aggiunto il fischietto veneto.