Errore Juve-Inter, a Pirlo non piace l'ammissione di Orsato: "Non si parli di episodi di 3 anni prima"

L'ammissione di Orsato su Inter-Juve e la mancata espulsione di Pjanic che forse costò lo scudetto al Napoli di Sarri, non è piaciuta ad Andrea Pirlo.

Il tecnico bianconero ha commentato la svolta dell’AIA, con gli arbitri che potranno andare in televisione a spiegare le proprie scelte. “Lo trovo molto giusto che gli arbitri vadano in tv a spiegare le scelte. L’importante è che si parli di episodi della partita che c’è stata poco prima e non di episodi di tre-quattro anni prima. Che si parli di episodi effettivi, successi durante la gara della domenica”.