Orrico: "Il Napoli forse non è la squadra ideale per Osimhen per come gioca”

L'ex tecnico dell'Inter Corrado Orrico ha parlato ai microfoni di Radio Marte del momento del Napoli e della sfida del Maradona contro i nerazzurri: "Napoli squadra un po’ matta? No, sta trovando la strada giusta e il recupero dei suoi giocatori migliori aiuta. Sta facendo molto bene, a me piace molto come gioca il Napoli. E’ elegante, forse si specchia un po’ troppo, ma è una squadra bella da vedere. Poi se ci sono anche i risultati come in questo periodo anche meglio".

"Napoli-Inter? Sarà uno scontro ad alto livello, una squadra al massimo del pragmatismo contro una squadra che fa della bellezza estetica il suo credo", ha aggiunto l'ex allenatore nerazzurro.

"Osimhen? A me piace, forse il Napoli non è la squadra ideale per questo centravanti per come gioca”, ha concluso Orrico.