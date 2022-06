Il terzino è stato costretto a lasciare il campo poco dopo la mezz'ora di Uruguay-Panama. Olivera, dopo aver subito un duro intervento di gioco da parte del panamense Cordoba, ha provato a rientrare in campo, ma al primo pallone toccato ha lanciato un grido di dolore e si è accasciato a terra, per poi abbandonare il terreno di gioco sostituito da Vina.

Sono ore di ansia per il Napoli a causa delle condizioni di Mathias Olivera. Il nuovo acquisto azzurro ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio in nazionale.

Napoli in ansia per Olivera: brutto infortunio in nazionale per il neo acquisto