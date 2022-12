Milano Finanza: "Interesse dal Messico per il Napoli: pronta maxi-offerta"

Nuove voci su presunti interessi ed attenzioni di investitori esteri sul Napoli. L'ultima indiscrezione, in ordine di tempo, è quella pubblicata nelle ultime ore da Milano Finanza.

Secondo il noto quotidiano economico, infatti, sarebbe pronta una maxi offerta per il club di De Laurentiis in arrivo dal Messico. L'offerta in questione potrebbe aggirarsi attorno al miliardo di euro.

Il patron azzurro, però, in estate aveva già ribadito pubblicamente di non essere interessato alla cessione del club.