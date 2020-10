CALCIOMERCATO NAPOLI - Ufficiale l'acquisto di Junior Nzila dal Chiasso e la cessione di Younes

Il Napoli ha messo a segno ufficialmente un'operazione in entrata ed una in uscita nelle ultime ore. Il club azzurro ha infatti prelevato in prestito dal Chiasso il 19enne centrocampista francese Junior Nzila.

E' stato lo stesso club svizzero ad ufficializzare il tutto sul proprio sito: "FC Chiasso 2005 SA comunica di aver ceduto il calciatore Nzila Goma Christian Junior in prestito con diritto di riscatto alla società SSC Napoli. La formula della cessione è prestito con opzione a favore del club partenopeo per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore da esercitarsi al termine della stagione 2020/21. Il centrocampista francese, 19 anni, è stato acquistato dal Chiasso all’inizio della scorsa stagione e ha giocato in prestito nel FC Paradiso. Nel corso di questa stagione è sceso in campo nella vittoriosa partita dei sedicesimi di finale di Coppa Svizzera contro lo Zurigo".

Ufficiale anche il passaggio di Amin Younes dal Napoli all'Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale. Questa la nota del club partenopeo: "La SSC Napoli ufficializza il trasferimento di Amin Younes all'Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale, con diritto di opzione per acquisto definitivo".