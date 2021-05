"Il nuovo tecnico del Napoli potrebbe essere presentato giovedì a Roma": l'indiscrezione

"Il nuovo tecnico del potrebbe essere presentato giovedì prossimo in un hotel di Roma. Causa Covid sarebbe difficile organizzare a Castel Volturno la conferenza stampa. In questo momento solo Aurelio De Laurentiis sa chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Io a questo punto non escludo nulla. Tornano in ballo alcuni nomi circolati negli ultimi mesi". Così il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino si è espresso sul futuro della panchina azzurra nel corso di "Radio Goal".

Per quanto riguarda il nome del successore di Gattuso, Alvino su Twitter ha ristretto la cerchia a due nomi, secondo la sua opinione: "Le mie sensazioni personali sulla questione allenatore e la conoscenza della linea societaria mi porta a credere solo a due nomi: Massimiliano Allegri e Cristophe Galtier".