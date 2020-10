Napoli-Sassuolo, altri tre casi di positività al Covid-19 nel club neroverde

Nuove cattive notizie per il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi in vista della sfida di campionato contro il Napoli, in programma domenica pomeriggio allo Stadio San Paolo.

Dopo la positività di Haraslin registrata nei giorni scorsi, è di oggi la notizia di altri tre nuovi casi di positività al Coronavirus nel gruppo neroverde.

Secondo quanto reso noto dal club emiliano sul proprio sito ufficiale, si tratta di un calciatore e di due membri dello staff.