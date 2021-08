Nuova maglia del Napoli, sui social spunta una foto anticipazione?

C'è grandissima attesa tra i tifosi del Napoli per scoprire come saranno le nuove maglie da gioco per la stagione 2021-2022, griffate Emporio Armani 7, che saranno indossate per la prima volta dagli azzurri domenica prossima, in occasione dell'esordio in campionato al Maradona contro il Venezia.

Nelle ultime ore sui social stanno già circolando alcune foto anticipazioni sulla possibile nuova casacca azzurra, pubblicate su Twitter dal giornalista del Corriere della Sera Stefano De Stefano.