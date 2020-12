Rivoluzione Coppe Europee dal 2021-2022: via alla Conference League, cambia formula l'Europa League

Dopo più di 20 anni ci sarà una terza competizione europea per club: la UEFA Europa Conference League, che prenderà il via dalla stagione 2021/22. Ecco quali squadre parteciperanno al torneo e quando si giocherà.

Chi partecipa alla UEFA Europa Conference League?

In totale, le squadre che parteciperanno al torneo saranno 184, di cui almeno una per ognuna delle 55 federazioni UEFA e 46 provenienti dalla UEFA Champions League o dalla UEFA Europa League.

Prima della fase a gironi ci saranno tre turni di qualificazione e un turno di spareggio (suddiviso in un percorso principale e un percorso Campioni, riservato alle squadre che provengono dal percorso Campioni di UEFA Champions League e UEFA Europa League).

Nessuna squadra si qualifica direttamente per la fase a gironi. Le 32 squadre si suddividono in:

• 17 squadre provenienti dal percorso principale di UEFA Europa Conference League

• 5 squadre provenienti dal percorso Campioni di UEFA Europa Conference League

• 10 squadre eliminate agli spareggi di UEFA Europa League

Come funziona?

È prevista una fase a gironi (otto gironi da quattro squadre) seguita dagli spareggi per la fase a eliminazione diretta, gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e la finale.

Le otto vincitrici dei gironi si qualificano direttamente agli ottavi. Le otto seconde classificate nei gironi e le terze classificate nei gironi di UEFA Europa League giocano invece gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, che portano agli ottavi di UEFA Europa Conference League.

Quando si gioca?

La UEFA Europa Conference League si disputa il giovedì in contemporanea con la UEFA Europa League (mentre la finale si giocherà una settimana dopo quella di UEFA Europa League, in programma a Siviglia il 18 maggio). In linea di principio, le partite delle due competizioni si giocheranno in due fasce orarie: 18:45 CET (non più 18:55) e 21:00 CET. Le date dei sorteggi sono da confermare.

Primo turno di qualificazione: 8 e 15 luglio

Secondo turno di qualificazione: 22 e 29 luglio

Terzo turno di qualificazione: 5 e 12 agosto

Spareggi: 19 e 26 agosto

Fase a gironi: 16 e 30 settembre, 21 ottobre, 4 e 25 novembre, 9 dicembre

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 17 e 24 febbraio

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo

Quarti di finale: 7 e 14 aprile

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio

Finale: 25 maggio (a Tirana)

Cosa si vince?

La vincitrice conquisterà un posto nella fase a gironi della UEFA Europa League successiva se non si è già qualificata in UEFA Champions League tramite il campionato.

Perché è stata introdotta?

La nuova struttura delle competizioni UEFA per club garantisce che siano rappresentate almeno 34 federazioni nella fase a gironi di una o più competizioni.

Ci saranno almeno 14 campioni nazionali nella fase a gironi di UEFA Champions League, tra otto e 11 campioni nazionali nella fase a gironi di UEFA Europa League e tra nove e 12 campioni nazionali nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League. Tutte le federazioni affiliate avranno accesso alle tre competizioni per club e il numero di squadre per federazione rimarrà invariato.

Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato: "Il nuovo torneo rende le competizioni UEFA più inclusive che mai. Ci saranno più partite per più squadre, con più federazioni rappresentate nella fase a gironi".

Come cambia l'Europa League

L'introduzione della UEFA Europa Conference League non avrà effetti sulla UEFA Champions League, mentre la fase a gironi di UEFA Europa League passerà da 48 a 32 squadre (otto gironi da quattro).

Le otto vincitrici dei gironi di UEFA Europa League si qualificano direttamente ai sedicesimi. Prima degli ottavi di UEFA Europa League sono previsti ulteriori spareggi per la fase a eliminazione diretta: queste gare oppongono le otto seconde classificate nei gironi di UEFA Europa League alle otto terze classificate nei gironi di UEFA Champions League.

La lista di accesso alla UEFA Europa League cambierà di conseguenza. La squadra vincitrice della UEFA Europa Conference League precedente sarà raggiunta nella fase a gironi da 11 squadre che si qualificano direttamente tramite il campionato. Inoltre, 10 squadre arriveranno dalle qualificazioni di UEFA Europa League e altre 10 dalle qualificazioni di UEFA Champions League.