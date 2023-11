Napoli, ore contate per Garcia? I nomi dei possibili sostituti del francese

Doveva rappresentare una 'rivoluzione' nelle sue idee e invece per Rudi Garcia Napoli-Empoli potrebbe trasformarsi nella sua ultima partita sulla panchina azzurra. Il cambio di modulo iniziale e la scelta di tenere a sorpresa in panchina Natan, Zielinski ma soprattutto Kvaratskhelia, si è trasformata in un boomerang per il tecnico francese, costretto poi nella ripresa a tornare sui suoi passi e ad incassare una nuova sconfitta interna. La posizione del trainer transalpino è a dir poco in bilico, con De Laurentiis che stavolta starebbe seriamente e concretamente pensando ad una sterzata in previsione del trittico terribile di partite con Atalanta, Inter e Juventus alla ripresa del campionato a cui andrà ad aggiungersi la doppia sfida contro Real Madrid e Braga in Champions League che deciderà l'accesso agli ottavi di finale.

Già, ma chi al posto di Garcia su quella panchina che fu di Luciano Spalletti? Immediatamente dopo il triplice fischio del match contro l'Empoli è scattato il 'toto-nomi' sul possibile successore dell'ex Roma e Lione. Il primo nome circolato è stato subito quello di Fabio Cannavaro, che ha assistito dal vivo all'incontro in tribuna insieme al fratello Paolo accanto a De Laurentiis. Sarebbe, però, alquanto singolare che il patron azzurro assistesse alla partita contro i toscani con quello che sarebbe potuto diventare il nuovo allenatore in caso dell'ennesimo passo falso del francese, poi puntualmente arrivato sul campo.

C'è poi chi spera in un nuovo tentativo di 'Adl' per convincere Antonio Conte a ripensarci e prendere in considerazione l'idea di tornare in panchina già in questa stagione calcistica, ma le possibilità di riuscita sembrerebbero poche. Il presidente del Napoli, in ogni caso, sa che stavolta non può permettersi di sbagliare scelta e dovrà ponderare nei minimi dettagli un'eventuale decisione. L'esonero di Garcia, infatti, significherebbe pagare due allenatori e due staff e inoltre, con l'addio anticipato del trainer transalpino, si perderebbero anche i benefici fiscali del 'Decreto crescita'. Ecco perchè la scelta potrebbe ricadere su un tecnico che sia disposto ad impegnarsi ad allenare Di Lorenzo e compagni fino al termine della stagione, per poi tirare le somme e discutere di una permanenza all'ombra del Vesuvio alla luce dei risultati ottenuti.

I nomi da tenere maggiormente d'occhio sono quelli di Igor Tudor, Walter Mazzarri e Marco Giampaolo. Il primo potrebbe chiedere un impegno contrattuale più lungo ed è solito utilizzare una difesa a tre, cosa che condivide con il secondo, che ha però il vantaggio di conoscere, e bene, l'ambiente partenopeo. Il terzo, invece, è quello più vicino al credo calcistico che ha perseguito il Napoli negli anni scorsi, partendo da Benitez fino ad arrivare a Spalletti, passando per Sarri. L'allenatore abruzzese viene da tre esperienze deludenti con Milan, Torino e Sampdoria, ma in ogni caso gode della stima di De Laurentiis. Più difficile, al momento, una pista che porti all'estero e a tecnici che non conoscono il campionato italiano (Gallardo e altri). Nelle prossime ore si saprà di più.