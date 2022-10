Calciomercato Napoli - Rinforzo in prospettiva per gli azzurri, arriva il 17enne Mutanda

Diciassette anni, tedesco, Noah Mutanda è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il rinforzo per la Primavera azzurra arriva da svincolato, ex Schalke 04. Il transfer, dopo diverse settimane in cui il ragazzo si allenava con la squadra di Frustalupi, è finalmente arrivato.

L'anno scorso, proprio con il club di Gelsenkirchen, ha vinto il campionato Under 17 tedesco collezionando 17 presenze e un assist. Noah Zula Mutanda Kasongo, questo il nome completo del ragazzo, è nato in Germania e ha origini congolesi. Gioca al centro del centrocampo, ma all'occorrenza ha rivestito anche il ruolo di difensore centrale.

Sarà integrato alla Primavera impegnata nella Youth League.