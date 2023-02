Nino D'Angelo gioisce per la vittoria del Napoli sull'Eintracht Francoforte in Champions League. L'artista partenopeo, al termine della partita, ha pubblicato sui propri profili social un video in cui si esibisce in una versione particolare al pianoforte di "Forza Napoli", la sua celebre canzone simbolo della vittoria del primo scudetto azzurro.