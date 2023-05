Calciomercato Napoli - Per il centrocampo spunta il nome di Nicolas Raskin

Con i possibili addii di Ndombele e Demme a fine stagione e con la situazione in bilico di Piotr Zielinski, ad un anno dalla scadenza, il centrocampo potrebbe essere il reparto del Napoli con più novità nella prossima stagione.

Sono tanti i giocatori accostati al club azzurro, molti dei quali giovani e talentuosi. Uno che risponde a queste caratteristiche è Nicolas Raskin. Il 22enne mediano belga - secondo quanto riferisce dalla Scozia 'Daily Record' - sarebbe finito nel mirino del club partenopeo.

Il classe 2001, dopo essersi messo in luce in patria con lo Standard Liegi, è approdato ai Glasgow Rangers a gennaio per circa 2 milioni di euro. Al giocatore, secondo il media britannico, oltre al Napoli sarebbero interessati anche il Barcellona, il Leeds ed il Marsiglia.

Centrocampista abbastanza completo, dalle discrete doti fisiche, Raskin può agire sia da centrale che da mezz'ala.