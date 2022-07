Edmundo, il 'consiglio' a Neymar: "Il Napoli sarebbe fantastico per lui, in Italia farebbe bene"

Nonostante abbia giocato solamente sei mesi in azzurro, tra gennaio e giugno 2001, Edmundo non dimentica Napoli. L'ex attaccante della nazionale brasiliana ha addirittura consigliato, nel corso della trasmissione podcast "Mundo Ed", al suo connazionale Neymar di trasferirsi all'ombra del Vesuvio.

"Non è stata una buona scelta per lui andare al PSG. Era naturale che guadagnasse quello che guadagnano Messi e Cristiano Ronaldo, ma col tempo, al Barcellona. Il Newcastle? E' il nuovo club ricco. Sono stato a Newcastle, è una piccola città fredda. Se ha difficoltà ad adattarsi a Parigi, non sarebbe soddisfatto a Newcastle", sono le parole dell'ex attaccante azzurro riportate da Uol Sport.

Un follower del podcast, nei commenti, ha suggerito allora l'ipotesi Napoli per Neymar, cosa che è piaciuta ad Edmundo: "Ho giocato sei mesi nel Napoli, è una città bellissima dove vivere, con tifosi appassionati. Sarebbe fantastico, in Italia farebbe bene".