Ndombele saluta Napoli: "Un anno che rimarrà per sempre scolpito nel mio cuore. Grazie di tutto"

Tanguy Ndombele saluta Napoli ed il Napoli. Dopo un anno in prestito all’ombra del Vesuvio, il centrocampista francese lascia la maglia azzurra per far ritorno al Tottenham, squadra che detiene il suo cartellino. Il club partenopeo, infatti, non ha esercitato il diritto di riscatto che vantava sul calciatore.

Ndombele ha pubblicato un messaggio su Instagram per congedarsi dalla squadra con la quale si è laureato campione d’Italia: “Una città, un popolo, Napoli. La fine della mia avventura che durerà solo un anno, ma un anno che rimarrà per sempre scolpito nel mio cuore. Ti auguro tutto il successo che meriti. Grazie di tutto”.