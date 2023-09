Napoli, 15 i calciatori impegnati con le proprie nazionale: tutti gli impegni degli azzurri

Sono quindici i calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali. Rudi Garcia, dunque, vedrà 'svuotarsi' il gruppo durante questa sosta, con gli allenamenti che riprenderanno martedì a Castel Volturno in vista del match in programma alla ripresa del campionato sabato 16 settembre a Marassi contro il Genoa

Tutti gli impegni dei nazionali azzurri

Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori: Macedonia-Italia (9 settembre) e Italia-Ucraina (12 settembre).

Cajuste: Estonia-Svezia (9 settembre); Svezia-Austria (12 settembre)

Elmas: Macedonia-Italia (9 settembre); Malta-Macedonia (12 settembre)

Lobotka: Slovacchia-Portogallo (8 settembre); Slovacchia-Liechtenstein (11 settembre)

Lindstrom: Danimarca-San Marino (7 settembre); Finlandia-Danimarca (10 settembre)

Ostigard: Norvegia-Giordania (7 settembre): Norvegia-Georgia (12 settembre)

Rrahmani: Kosovo-Svizzera (9 settembre); Romania-Kosovo (12 settembre)

Zielinski: Polonia-Far Oer (7 settembre); Albania-Polonia (10 settembre)

Olivera: Uruguay-Cile (9 settembre); Ecuador-Uruguay (12 settembre)

Osimhen: Nigeria-Sao Tome Principe (10 settembre)

Kvaratskhelia: Georgia-Spagna (8 settembre); Norvegia-Georgia (12 settembre)

Anguissa: Camerun-Burundi (12 settembre).