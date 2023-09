In vista del Genoa riecco Politano e Zielinski. Raspadori centravanti titolare in Nazionale

Il Napoli prepara il match di sabato sera in casa del Genoa in Serie A. Politano dopo l'infortunio in Nazionale contro la Macedonia del Nord ha svolto terapie e lavoro in palestra, mentre Zielinski è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale.

Nel frattempo Luciano Spalletti ha schierato, contro l'Ucraina per le qualificazioni dell'Italia al campionato europeo, schierato Raspadori al centro dell'attacco al posto di Immobile e in difesa (ma non è una novità) Di Lorenzo a destra. Panchina per Alex Meret.