La Nazionale del Regno delle Due Sicilie agli Europei Conifa: a guidarla sarà Gennaro Iezzo

La Nazionale del Regno Delle Due Sicilie ufficializza la propria partecipazione agli Europei CONIFA di calcio maschile a Nizza. L’evento si svolgerà dal 7 al 17 luglio 2021 interamente in territorio francese, insieme ad altre 11 realtà affiliate alla Confederation of Independent Football Associations.

A guidare la rappresentativa nel ruolo di commissario tecnico sarà l'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo.

Regno Delle Due Sicilie F.A. è nata dal sogno del presidente Massimo Amitrano, per valorizzare e promuovere i popoli del Sud Italia. Dopo appena un anno dall’affiliazione a CONIFA, l’associazione è riuscita ad ottenere la partecipazione agli Europei 2021, ma soprattutto l’orgoglio di essere conosciuti in 5 diversi continenti.

"Consapevoli che la strada da fare è ancora lunga, sono stati pattuiti accordi con siti borbonici e con i comuni di Napoli e Scafati per futuri eventi di presentazione dell’associazione e dei progetti ad essa correlati. L’emergenza sanitaria non ci ha permesso di poter concludere l’evento previsto per marzo 2021 al Maschio Angioino, ma con l’accordo di poterlo realizzare non appena la situazione Covid-19 lo permetterà. Con gli Europei di Nizza 2021 il Regno Delle Due Sicilie F.A. ha raggiunto il primo di numerosi traguardi prefissati per riportare in auge la storia dell’antico Regno ed i suoi valori. Nonostante gli avversari di pregio, grazie al C.T. Gennaro Iezzo, l’obiettivo è quello di vincere sul campo e dare risalto ai nostri colori", si legge sul sito ufficiale della rappresentativa.